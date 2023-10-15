إعادة فتح متحف اللوفر وقصر فرساي في فرنسا بعد تهديدات أمنية

أعاد كل من متحف اللوفر وقصر فرساي، اللذين يعدان من أبرز المقاصد السياحية في فرنسا أبوابهما عقب أن اضطرا لاجلاء الزوار وإغلاق أبوابهما بسبب تهديدات أمنية أمس السبت.

وأعطى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الضوء الاخضر لفتح ابوابهما في المساء، بعدما عدم العثور على عبوة ناسفة كما لم يقع أي هجوم، حسبما أوضح الوزير.

وأعلن متحف اللوفر وقصر فرساي، إعادة فتح أبوابهما اليوم الأحد عبر منصة اكس" تويتر سابقا".

وكان متحف اللوفر قد تلقى تهديدا مكتوبا أمس السبت، وفقا لما قالته متحدثة، وقالت إذاعة " أوروبا 1" إن التهديد ضد القصر استقبله موقع الشرطة الإلكترونية بصورة مجهولة.

وجاءت هذه التهديدات في وقت مضطرب بالنسبة لفرنسا، ففي أمس الأول الجمعة، قام شاب، يتردد أنه إسلامي متطرف، بقتل مدرس بسكين، وأصاب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة في مدرسة في منطقة اراس بشمال فرنسا.

ومنذ ذلك الحين، فرضت فرنسا حالة التأهب القصوى في مواجهة الارهاب. وبحلول غد الاثنين، سوف يتم نشر 7000 جندي من وحدة مكافحة الارهاب في أنحاء البلاد.