تعادل المنتخب الوطني الفلسطيني أمام نظيره الكويتي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السد في قطر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستكمل منتخب فلسطين الشوط الثاني من المباراة منقوصًا، بعد طرد كاميلو سالدانا، في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

تقدم منتخب الكويت في الدقيقة 31 عن طريق يوسف ناصر من ركلة جزاء، ورد عليه وسام أبو علي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء كذلك، حصل عليها ونفذها بنفسه.

وفي الشوط الثاني استغل منتخب الكويت النقص العددي للمنتخب الفلسطيني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق يوسف ناصر، كذلك، فيما تعادل زيد قنبر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (93).

بهذا التعادل، يرفع المنتخب الفلسطيني رصيده لنقطتين في المركز الأخير، فيما يرفع منتخب الكويت رصيده للنقطة 3 في المركز الخامس قبل الأخير.