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شوبير يكشف المرشح لرئاسة شركة الكرة بالأهلي

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 11:13 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن تطورات موقف شركة الكرة داخل القلعة الحمراء، بعد استقالة عدلي القيعي من رئاستها.

كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وافق على استقالة القيعي من رئاسة شركة الكرة، بينما كان قد استقال أيضا خالد عبدالقادر من منصب العضوية.

وأكد شوبير استمرار أحمد حسام عوض في منصب العضوية، وأمير توفيق في منصب المدير التنفيذي، مشيرا في تصريحات إذاعية إلى أن عوض – المرشح للدخول في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية – قد يترأس شركة الكرة بالأهلي.

وأضاف أن الأهلي سيحسم هذا الملف خلال ساعات، بحيث يعيد تشكيل شركة الكرة اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء على أقصى تقدير.


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