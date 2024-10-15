إطلاق 20 صاروخا من لبنان على حيفا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة خليج حيفا بعدة مناطق شمالي الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد نحو 20 صاروخا اجتازت من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل الأعلى ونهاريا والمطلة ومناطق أخرى شمال إسرائيل.

وقال موقع "واينت" العبري: "اندلع حريق في منطقة حرجية بعد إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا".

وأفادت قنوات تليفزيونية إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات نتجت عن اعتراضات.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت تلك الغارات عن ألف و542 شهيداً و4 آلاف و555 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد حزب الله اللبناني يوميا بصواريخ وطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.