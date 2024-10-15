حماس: عملية إطلاق النار قرب أسدود تأكيد أن ضربات المقاومة مستمرة ومتصاعدة

قالت حركة المقاومة حماس، إن عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم قرب أسدود المحتلة، هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال في غزة من تجويع ومجازر بحق المدنيين خاصة في شمال القطاع، وما يمارسه من جرائم في الضفة وساحات المواجهة كافة.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إلى أن «العملية تأكيد أن ضربات المقاومة مستمرة ومتصاعدة رغم كل الإجراءات الأمنية».

وأضافت: «إننا إذ ننعى منفذ العملية البطولية، لنعتبر أن هذه العمليات هي التحرك الواجب والمناسب في ظل استمرار المجازر والترويع والحصار والتنكيل بحق شعبنا وأرضنا، وتمثل عملاً بطولياً جديداً يضاف لسجل مقاومتنا المتصاعدة في وجه اعتداءات الاحتلال، وتأكيد أن المجازر ستواجه بمزيد من الضربات».

وأكدت أن «هذه العملية وما سبقها من عمليات في عمق الكيان، تثبت قدرة المقاومة على إيلام وإيجاع هذا العدو، والرد على مخططاته الخبيثة لوأد المقاومة والاستفراد بشعب فلسطين وأرضه».

ودعت إلى «المزيد من العمليات الموجعة في قلب الاحتلال، ولمزيد من الغضب والتوحد خلف خيار مقاومة الاحتلال، وإشعال جبهات المواجهة كافة حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال».

وقتل إسرائيلي، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود في أراضي عام 1948.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، «فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، وإصابة خمسة آخرين بجروح في إطلاق نار بموقعين جنوب أسدود»، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.