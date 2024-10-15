محافظ الدقهلية يتابع مستوى النظافة في المنصورة

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أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة المنصوره تفقد خلالها عددا من الشوارع بالمدينة شملت منطقة المجزر وشارع المشاية والجمهورية وبورسعيد وعبدالسلام عارف وجديلة والإمام محمد عبده؛ للاطمئنان على مستوى النظافة بها.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوى خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة المنصورة .

وتابع المحافظ، موقف العمل بملف التصالح بنطاق مركز المنصورة، مؤكدا حسن استقبال المواطنين وتقديم التيسيرات لهم لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم.

كما تفقد المحافظ، أحد المخابز البلدية بالمدينة؛ للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مؤكدا أهمية الالتزام بصرف الخبز لمستحقيه، وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لأكثر من بطاقتين للفرد الواحد.

وقال محافظ الدقهلية، إن جولاتي مستمرة على القطاعات للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين سواء في مجال (التعليم – الصحة – التموين – مراقبة الأسواق – النظافة – الإشغالات) وغيرها.