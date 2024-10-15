رئيس وزراء بريطاني ينفي دراسة زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 39%

نفى رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن يكون الحكومة تدرس زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 39% في محاولة من جانبه لطمانة المستثمرين بأنه يقود حكومة مؤيدة للشركات.

وقال ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج ردا على سؤال عن تقرير صحيفة الجاريان البريطانية عن احتمال قيام وزيرة الخزانة راشيل ريفيز بزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية من 28% حاليا إلى 39% "الكثير من التكهنات أصبحت بعيدة كل البعد عن الحقيقة ... إن هذا الأمر يصل إلى منطقة بعيدة كل البعد عن الصواب"، مضيفا أن القرارات المتعلقة بمشروع الميزانية الذي سيتم إعلانه في 30 أكتوبر "ستتحدد بناء على ما إذا كانت ستساعد النمو أم لا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات رئيس الوزراء في المقابلة التي أجرتها معه ستيفاني فلاندرز رئيسة قسم الاقتصادات والحكومة في بلومبرج على هامش قمة الاستثمار في لندن اليوم الاثنين، بدت كمحاولة من جانبه لتهدئة قلق المستثمرين قبل إعلان الميزانية. وعادة لا يعلق رئيس الوزراء على الإجراءات التي تدرسها وزيرة الخزانة ريفيز.

في الوقت نفسه فمازال من المتوقع قيام وزيرة الخزانة بزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة ما لسد العجز في النفقات اليومية للحكومة والمقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) خلال العام الحالي، خاصة وأن البرنامج الانتخابي لحزب العمال الحاكم استبعد أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والتأمين الوطني وهي مصادر الدخل الثلاثة الرئيسية للخزانة العام.

يذكر أن الأرباح الرأسمالية تخضع لضرائب تتراوح بين 10% و28% وهو ما يقل عن نطاق ضريبة الدخل. ويحذر المستثمرون من أن الزيادة الكبيرة في ضريبة الأرباح الرأسمالية ستضر بالاستثمار وريادة الأعمال. ووصلت حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية في العام الماضي إلى حوالي 5ر14 مليار جنيه إسترليني.