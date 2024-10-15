تقرير إسرائيلي: حركة السياحة في حيفا تعرضت لضربة قوية

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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن حركة السياحة في مدينة حيفا تعرضت لضربة قوية وسط استمرار رشقات الصواريخ من لبنان.

وأفاد الموقع الإسرائيلي أن هناك ارتفاعا في مستوى الشكاوى والخوف لدى الإسرائيليين بحيفا، جراء النقص في الملاجئ وسط زيادة الهجمات الصاروخية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة خليج حيفا بعدة مناطق شمال إسرائيل.

وقال جيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد نحو 20 صاروخا اجتازت من الأراضي اللبنانية وتم اعتراض بعضها"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل الأعلى ونهاريا والمطلة ومناطق أخرى شمال إسرائيل.

وقال موقع "واينت" العبري: "اندلع حريق في منطقة حرجية بعد إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا".

وأفادت قنوات تليفزيونية إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات نتجت عن اعتراضات.