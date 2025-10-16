ناد ألماني يربك خطط توروب في الأهلي

تسبب ناد ألماني في تأجيل اكتمال الجهاز المعاون للمدرب الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي.

وقع توروب عقدا مع الأهلي مدته موسمين ونصف حتى صيف 2027، وتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بمقر النادي في الجزيرة، يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، كشفت قناة الأهلي، مساء الأربعاء، أن نادي أوجسبورج الألماني رفض الاستغناء عن محلل الأداء الخاص به، الذي طلب توروب الاستعانة بجهوده في الأهلي.

وأشارت القناة إلى أن توروب اتجه للاستعانة بمحلل أداء آخر، نيكولاس، سينضم للجهاز الفني بعد عودة الفريق من بوروندي عقب أداء مباراة إيجل نوار، السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32.

واتفق المدرب الدنماركي مع إدارة الأهلي على الاستعانة بـ 5 معاونين أجانب، وهم يوني مولبي المدرب العام، وكاي ستيفانسن مدرب حراس المرمى، والمجري إيمري زابيتش، المدرب المساعد.

كما أعلن ياكوب ويلوم رونبوج، مخطط الأحمال، مساء الأربعاء، انضمامه لمعاونة ييس توروب في الأهلي، قادما من نادي كوبنهاجن.

ويكتمل الجهاز المعاون لـ ييس توروب في الأهلي بانضمام محلل الأداء بعد عودة الفريق من بوروندي.