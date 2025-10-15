نيويورك تسجل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا منذ عام 2019

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية اكتشاف أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولاية منذ ست سنوات.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، أن الفيروس، الذي ينتشر في الصين وأماكن أخرى، تم اكتشافه في شخص يقيم بمقاطعة ناسو في لونج آيلاند.

وأضافت إدارة الصحة في المقاطعة، في بيان منفصل، أن المصاب بدأ يعاني من الأعراض في أغسطس الماضي بعد سفره خارج المنطقة، ولكن ليس خارج البلاد.

ولم يتضح بعد كيف أصيب الشخص بالفيروس، إذ يعتقد مسؤولو الصحة أنه تعرض للدغ بعوضة مصابة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الفيروس لم يُكتشف في تجمعات البعوض المحلية، ولا توجد أدلة على انتقال مستمر للعدوى.

ولا يمكن انتقال الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك أن فيروس شيكونجونيا ينتشر في الغالب في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وتشمل أعراضه الحمى وآلام المفاصل والصداع وآلام العضلات وتورم المفاصل والطفح الجلدي.

ولم تشهد الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها أي إصابات محلية بالفيروس منذ عام 2019.

وقال مسؤولو الصحة بولاية نيويورك أن الولاية شهدت ثلاث حالات إصابة أخرى بالفيروس هذا العام، لكنها جميعا مرتبطة بالسفر الدولي إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس.