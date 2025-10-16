قال فابريس، المتحدث الرسمي لنادي إيجل نوار البوروندي، إن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح فابريس في تصريحات لقناة الأهلي:" مباراتنا أمام الأهلي ستكون مهمة للغاية، وندرك أنه أكبر نادٍ في أفريقيا وأكثرها تتويجًا بالبطولة، لكننا نحب مواجهة الفرق الكبيرة، ونتوقع أن تكون مباراة ممتعة، لأنها تجمع بين فريقين كبيرين، فإيجل نوار ليس ناديًا صغيرًا، بل يمتلك مكانة كبيرة على المستوى الإقليمي أيضًا".

وأضاف:" مدربنا يُعد الفريق جيدًا للمواجهة، ويعمل على وضع الخطة التكتيكية المناسبة بعد دراسة أسلوب لعب الأهلي وتحليل نقاط قوته وطريقة أدائه".

وتابع:" الخبرة القارية الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي قد تشكل عامل ضغط علينا، لكن هذا أمر طبيعي، فكل شيء ممكن في كرة القدم، ونحن لا نخاف من أي فريق، بل نستمتع باللعب تحت الضغط".

وأردف:" المباراة التي سنخوضها على أرضنا ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية لتقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم فابريس تصريحاته قائلًا:" قمنا بحجز 60 مقعدًا مخصصًا لبعثة الأهلي خلال مباراة الذهاب، إلى جانب مقاعد أخرى مخصصة لكبار الشخصيات".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.