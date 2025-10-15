وزير الخزانة الأمريكي يتوقع ردا دوليا على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة

يتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ردا منسقا من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها منسقا على قرار الصين فرض المزيد من القيود على صادراتها من المعادن النادرة.

وقال بيسنت في منتدى استضافته شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية في واشنطن اليوم الأربعاء: "سنتخذ ردا جماعيا شاملا على هذا الأمر، لأن المسؤولين في الصين لا يستطيعون إدارة سلسلة التوريد أو عملية التصنيع لبقية العالم".

وقال إن "جميع نظرائي" موجودون في واشنطن لحضور الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الحالي، و"سنتحدث مع حلفائنا الأوروبيين، وأستراليا، وكندا، والهند، والديمقراطيات الآسيوية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القواعد الصينية الجديدة، التي تم إعلانها الأسبوع الماضي، تلزم الشركات الأجنبية الحصول على موافقة الحكومة الصينية قبل تصدير المنتجات التي تحتوي، ولو على كميات ضئيلة، من بعض المعادن النادرة التي منشأها الصين.

قال وزير الخزانة الأمريكي إنه على حد علمه، فإن الرئيس دونالد ترامب "على استعداد" للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا الشهر في كوريا الجنوبية.

وقال بيسنت إن هناك "فرصة جيدة جدا" لأن يتوجه إلى آسيا قبل ترامب ويلتقي بنظيره الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج، مضيفا أنه يتوقع صدور الإعلان عن اتفاقيات تجارية خلال جولة ترامب الآسيوية.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس ترامب قمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا قبل أن يتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين ستستضيفان الاجتماع السنوي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة "على وشك الانتهاء" من المفاوضات مع كوريا الجنوبية.

وقد دارت هذه المحادثات مؤخرا حول ملامح برنامج استثماري ضخم، مشيرا إلى أن المحادثات الأمريكية الكندية "عادت إلى مسارها الصحيح". كما أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الهند.