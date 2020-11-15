 الكويت تسجل 3 وفيات و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 3 وفيات و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 2:14 م

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى838.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 499 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136 ألفا و840.

وأشار المتحدث إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 683 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 127 ألفا و585 حالة.


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