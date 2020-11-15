محمد فاروق: جلسة مع أمير توفيق تحسم تعاقدي مع الأهلي

أكد محمد فاروق لاعب بيراميدز إن الاتفاق تم مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي للإنضمام لبيراميدز ، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معي للعودة مرة أخرى للأهلي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية : هناك اشخاص غاضبة إني بلعب امام الأهلي ب"غل" حسب كلامهم، لكني لا افعل ذلك فهذه هي طريقة لعبي لأني العب بحماس.

وأكمل: "شرف لي اللعب للنادي الأهلي، وبعض الجماهير ترفض عودتي للفريق، بداعي لعبي بحماس كبير، لكن هذه عادتي دائما في جميع مبارياتي وليس في مباريات الأهلي فقط، وأرجو من الجميع ألا يغضب مني".

وعن واقعة إشارته لتيشيرت بيراميدز، خلال إحدى مبارياته أمام الأهلي: "تعرضت لهجوم كبير من جماهير الأهلي، وبعد تسجيلي لهدف، قمت بالإشارة لنفسي ولم أقصد الإشارة إلى قميص بيراميدز، وأنه أفضل من الأهلي".