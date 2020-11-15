الآلاف في جورجيا يشاركون في تجمعات في العاصمة احتجاجا على نتائج الانتخابات

شارك آلاف المحتجين في تجمعات في تبليسي عاصمة جورجيا اليوم السبت، تأييدا لدعوات المعارضة التي تطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في 31 أكتوبر والتي يقولون إنها زورت.

وطبقا للنتائج الرسمية حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 48.23 في المئة من الأصوات، في حين حصل حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية المتحدة" على 27.18 في المئة.

وتتهم المعارضة حزب الحلم الجورجي وأنصاره بشراء الأصوات وتهديد الناخبين والمراقبين وارتكاب انتهاكات أثناء عملية الفرز.

وقالت ثمانية أحزاب معارضة ومن بينها حزب الحركة الوطنية المتحدة إنها ستقاطع جلسات البرلمان، ونفى زعماء حزب الحلم الجورجي الاتهامات.

وتطالب المعارضة باستقالة تامار زفانيا رئيسة مفوضية الانتخابات المركزية وإجراء انتخابات جديدة.