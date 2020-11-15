إثيوبيا تعتقل 14 يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب وداعش

أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلًا عن بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأن مسئولين أمنيين إثيوبيين اعتقلوا 14 شخصًا بشتبه في انتمائهم لحركة الشباب وتنظيم داعش، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في العاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد.

وحاولت الجماعات الإرهابية استغلال الوضع الأمني ​​في البلاد، في إشارة إلى العمل العسكري للحكومة الاتحادية على حكومة إقليم تيجراي الشمالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، تم استهداف مطارين في منطقة أمهرة الإثيوبية بهجوم صاروخي، نفذته قوات في إقليم تيجراي المجاور في ظل انتشار العنف في شمال البلاد.

ويشن مسلحون مرتبطون بالقاعدة تمردًا في الصومال منذ عام 2006 في محاولة لفرض تفسيرهم للشريعة الإسلامية.

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي برغم استهداف الطائرات الأمريكية المسيرة لها مرارًا، وضعف قبضة الحكومة الصومالية على السلطة.