 تعيين اللواء عبد السلام الحاسي قائدا لقوات الصاعقة بالجيش الوطني الليبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعيين اللواء عبد السلام الحاسي قائدا لقوات الصاعقة بالجيش الوطني الليبي

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:50 م

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قرارا بتعيين اللواء عبدالسلام الحاسي قائدا لقوات الصاعقة، خلفا لقائد القوات الراحل الفريق ونيس بوخمادة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الفريق بوخمادة كان قد توفي الأحد الماضي، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.

وقرر رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للجيش الوطني عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق، فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة شهيدًا بالقوات المسلحة.


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