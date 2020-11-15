 أتلتيكو مينيرو يقتنص صدارة الدوري البرازيلي بفوز ثمين على كورينثيانز - بوابة الشروق
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أتلتيكو مينيرو يقتنص صدارة الدوري البرازيلي بفوز ثمين على كورينثيانز

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:38 م

اقتنص فريق اتلتيكو مينيرو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه كورينثيانز باوليستا 2 /1 فجر الأحد في المرحلة الحادية والعشرين.

وفي مباريات أخرى فاز ساو باولو على مضيفه فورتاليزا 3 /2 وجريميو على ضيفه سييارا 4 /2 وبالميراس على ضيفه فلومينينسي 2 /صفر وتعادل فلامينجو مع ضيفه أتليتيكو جويانيينسي 1 /1.

ورفع اتلتيكو مينيرو رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم إلى الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال وساو باولو وفلامينجو فيما توقف رصيد كورينثيانز عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ماتيوس الفارينجا بهدف مبكر لكورينثيانز في الدقيقة السادسة لكن اتلتيكو مينيرو رد بهدفين دونهما جويليرم أرانا وماروني دا سيلفا في الدقيقتين 61 و83.


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