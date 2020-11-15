المترو: غرامات رادعة على الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة

متحدث شركة مترو الأنفاق: أكمنة سرية داخل القطارات للرقابة على ارتداء الكمامة

متحدث شركة مترو الأنفاق: لن يتم السماح للركاب بعبور بوابات التذاكر دون كمامة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه لن يتم السماح له بعبور بوابات التذاكر دون كمامة، منوهًا بأنه سيكون هناك أكمنة سرية متحركة داخل القطارات للرقابة على الركاب.

وأضاف عبدالهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سيكون هناك غرامات رادعة على كل الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة، ذاكرًا أن الغرامة قدرها 4000 جنيهًا كحد أقصى.

وأوضح أن الشخص الذي لا يمتلك مبلغ الغرامة سيتم عمل محضر له في مكتب الشرطة التابع لوزارة الداخلية الموجود داخل المحطة، ليتم إرسال الغرامة له على المنزل.

وناشد جميع الركاب الالتزام بالكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، مضيفًا أن حملات التوعية ستبدأ من غد، على أن يتم تطبيق القرار ابتداءً من السبت المقبل.