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إيطاليا تسجل 7565 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:04 ص

سجلت إيطاليا 7565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 860 ألفا و61 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفا و 775 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 92 مليونا و115 ألفا و210 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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