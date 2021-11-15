 انكماش الاقتصاد التايلاندي بنسبة أقل من المتوقع خلال الربع الأخير - بوابة الشروق
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انكماش الاقتصاد التايلاندي بنسبة أقل من المتوقع خلال الربع الأخير

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:39 ص

انكمش الاقتصاد التايلاندي بنسبة أقل من المتوقع خلال الربع الأخير، حيث من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد من أسوأ تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجلس التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطني القول إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 3ر0% مقارنة بالعام الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لوكالة بلومبرج انكماش الاقتصاد بنسبة 3ر1%.

وقال دانوشا بيشايانان الأمين العام للمجلس في أول اجتماع حضوري للمجلس منذ أبريل الماضي عندما تفشت سلالة دلتا من فيروس كورونا في البلاد إن الأنشطة الاقتصادية بدأت في التعافي منذ أواخر أغسطس الماضي في ظل تحسن الوضع الوبائي.

كما توقع المجلس نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 5ر3% و5ر4% والعام الجاري بنسبة 2ر1%.


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