أكد حمادة صدقي نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يحتاج لوجود طارق حامد نجم وسط الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC : "لا يمكن أن أتحدث حول تأثير غياب طارق حامد أو أحمد سيد زيزو في مباراة مصر وأنجولا لأنهم لاعبين كبار".

وأضاف: "المنتخب يحتاج لوجود طارق حامد في الفترة المقبلة، وكان وسط الملعب المنتخب أمام أنجولا تائه بعض الشيء، إلا أن أشرك كيروش الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية حتى تماسك الفريق".

وتابع: "عمرو السولية يقدم أداء مميز في الفترة الأخيرة مع الأهلي ومنتخب مصر ويقوم بدور كبير في وسط الملعب، وأعتقد أن السولية هو أفضل لاعب وسط في مصر الآن".

وأتم: "كان هناك بعض المساحات في دفاع منتخب مصر أمام أنجولا والشكل لم يكن جيدا ".