 محافظة الجيزة: منع دخول أي موظف لم يتلقٍ التطعيم ضد كورونا من اليوم - بوابة الشروق
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محافظة الجيزة: منع دخول أي موظف لم يتلقٍ التطعيم ضد كورونا من اليوم

محمد عبد الناصر
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:12 ص

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أنه لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من اليوم، ذاكرا أنه سيتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات، وذلك وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، ذاكرا أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.
وأشار إلى توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.


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