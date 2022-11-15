رواندا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوياته منذ 6 سنوات

قرر بنك رواندا المركزي، اليوم الثلاثاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2016، بعد ارتفاع معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون روانجومبوا محافظ البنك المركزي القول إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 6% إلى 5ر6%؛ لتصل الزيادة التراكمية في الفائدة خلال العام الحالي إلى 200 نقطة أساس، كما حددت معدل الاحتياطي للبنوك التجارية عند مستوى 5%.

وأشارت روانجومبوا إلى أن تحركات البنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 2% و8% بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

يأتي ذلك في حين بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر برواندا خلال الشهر الماضي إلى 1ر20% وهو أعلى مستوى له منذ 12 عاما على الأقل، مع ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والخضروات.

كما يتجاوز معدل التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه يجري تداول الفرنك الرواندي أمام الدولار بأسعار منخفضة قياسية حيث فقد نحو 5ر2% من قيمته منذ خفض الفائدة السابق في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم المتوقع للعام الحالي ككل إلى 2ر13% في حين كان المعدل المتوقع في أغسطس الماضي 1ر12% فقط.