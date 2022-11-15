الصين تسجل 1621 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي الصيني سجل في اليوم السابق 1621 إصابة جديدة مؤكدة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 16151 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم الثلاثاء وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر 574 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الاثنين، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 255 ألفا و721 شخصا.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين أمس الأثنين لتستقر حصيلة الوفيات عند 5226 حالة وفاة.