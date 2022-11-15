رئيس وزراء أستراليا: اللقاء مع الرئيس الصيني خطوة نحو استقرار العلاقات

التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بمنتجع جزيرة بالي في إندونيسيا، بحسب بيان صحفي أصدره مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن البيان أوضح أن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا، كما ناقشا العلاقات الثنائية والتجارية والقنصلية وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: "كانت هذه خطوة أخرى مهمة نحو استقرار العلاقات بين أستراليا والصين."

وتابع أن أستراليا جددت التأكيد على وجهة نظرها بأنه "من مصلحة الجانبين" الحفاظ على مسار "الاستقرار".

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية "آيه آيه بي" أن الزعيمين ناقشا أيضا الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات التجارية الصينية ضد كانبرا، واحتجاز مواطنين أستراليين في الصين.

وتحتجز بكين، منذ أكثر من عامين، الصحفي الأسترالي تشنج لي، الذي كان يعمل لدى التلفزيون الحكومي الصيني، بتهمة التجسس.

وأشارت الوكالة الأسترالية إلى أن ألبانيز وصف الاجتماع مع الرئيس الصيني بأنه "بناء للغاية". وأوضحت أنه "طلب من شي استخدام نفوذه مع روسيا لإدانة حرب أوكرانيا".

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأن شي أشار إلى "الصعوبات" التي تشهدها العلاقات و"التي لا نرغب في رؤيتها". وأضاف أنه من أجل تطوير العلاقات من المهم أن تكون لديك "رؤية صحيحة للخلافات المتبادلة".

وهذا هو أول اجتماع مباشر بين رئيس الوزراء الأسترالي والرئيس الصيني، خلال نحو ثلاثة أعوام، عقب تدهور العلاقات بين بكين وكانبرا خلال جائحة كوفيد-19.