جيف بيزوس يعد بالتخلي عن معظم ثروته خلال حياته

وعد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته خلال حياته.

كما اعترف بيزوس، الذي يعد حاليا رابع أغنى شخص في العالم استنادا إلى قائمة فوربس للمليارديرات، بأنه يريد التأكد من أن القضايا الأكثر قيمة تستفيد من مؤسسته الخيرية.

وقدم بيزوس هذا التعهد بعد تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار للمغنية الريفية دوللي بارتون لتقديمها للجمعيات الخيرية التي تختارها كجزء من جائزة بيزوس السنوية للشجاعة والكياسة.

ومن دون تقديم المزيد من التفاصيل، قال بيزوس إنه وشريكته لورين سانشيز "يبنيان القدرة على التخلي عن هذه الأموال".

وأسس بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" في عام 1994 من مرآبه في سياتل.

واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي ليصبح رئيسا تنفيذيا في تموز/يوليو 2021 ويمتلك حاليا أقل بقليل من 10% من الشركة.

وانفصل هو وزوجته ماكنزي في عام 2019 بعد 25 عاما من الزواج ونقل ربع حصته في أمازون التي كانت تبلغ 16% آنذاك إليها.

وتبرع بيزوس بأكثر من 400 مليون دولار من الأسهم للمنظمات غير الربحية في عام 2022 ، على الرغم من أنه من غير الواضح المنظمات التي تلقت هذه الأسهم.

ويمتلك بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" و"بلو أوريجين"، وهي شركة طيران تطور الصواريخ.

وفي الماضي، تعرض بيزوس لانتقادات لاذعة بسبب افتقاره النسبي إلى السخاء تجاه الأعمال الخيرية مقارنة ببعض زملائه من أصحاب المليارات.

كما أن بيزوس ليس من الموقعين على "تعهد العطاء"، الذي يشجع أغنى أغنياء العالم على إعطاء صافي نصف ثروتهم للأعمال الخيرية، وقد أطلقه بيل جيتس ووارن بافيت.

وقد اجتذب ذلك أكثر من 230 موقعا بما في ذلك إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.