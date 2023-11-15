قوات الاحتلال تفجر قبو مجمع الشفاء الطبي وأبوابا مغلقة ببعض أقسامه وتنشر قناصة

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبو مجمع الشفاء الطبي بعدما اقتحمت المستشفى فجر اليوم الأربعاء.

وقالت قناة الجزيرة، على لسان مراسلها هشام زقوت، إن قوات الاحتلال فجرت قبو المستشفى وكذلك فجّرت الأبواب المغلقة في بعض الأقسام.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل إجراء عمليات تمشيط واسعة في مجمع الشفاء، كما تحاول التمركز في أقساك الجراحة والكلى والباطنة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال عملت على إجراء فتحات في مباني المجمع الطبي، ونشر قناصة لضمان إحكام السيطرة هناك.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.