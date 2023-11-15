سامح شكري: ندعو لوقف إطلاق النار الكامل في قطاع غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه من الضروري الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، اليوم الأربعاء، أنه يجب دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الآفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين، مشيرا إلى أن هناك آثارا بالغة تقع على المدنيين في غزة جراء الأعمال العسكرية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن هناك عددا ضخما من المدنيين الذين فقدوا أرواحه، حيث يصل العدد إلى أكثر من 12 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.

وعقد شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الأيرلندي، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.