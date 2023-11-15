البرلمان الإسباني يبدأ مناقشة تولي سانشيز رئاسة الوزراء

بدأ النقاش حول محاولة الاشتراكي بيدرو سانشيز تأمين أربع سنوات أخرى كرئيس للحكومة في البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء.



ومن المتوقع أن يحصل سانشيز، الذي يحكم البلاد منذ عام 2018، على 179 صوتا مؤيدا من 350 عضوا في مجلس النواب يوم الخميس، وذلك بفضل تنازلات للأحزاب الانفصالية الكتالونية وحزب الباسك. وسيكون ذلك ثلاثة أصوات أكثر من اللازم لانتخابه رئيسا للوزراء.



وحصل سانشيز على دعم حزبين انفصاليين كتالونيين من خلال الوعد بالعفو عن جميع الذين يحاكمهم القضاء بسبب جرائم تتعلق بالمساعي الانفصالية.



وترفض المعارضة المحافظة واليمينية الاتفاق، قائلة إنه يعرض سيادة القانون والديمقراطية ووحدة البلاد للخطر.



كما أنها منزعجة من أن سانشيز تمكن من تأمين الأغلبية، على الرغم من أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي يتزعمه جاء خلف الحزب الشعبي المحافظ في الانتخابات المبكرة في 23 يوليو.



لذلك كلف الملك فيليبي السادس في البداية المرشح الرئيسي للحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، بتشكيل الحكومة. ومع ذلك، تم رفض ترشيح فيجو (62 عاما) من قبل مجلس النواب في نهاية سبتمبر.