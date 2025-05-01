البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات مع أوكرانيا قد تعقد قريبا جدا

أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري «قريبا جدا»، إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.

وقال بوليانسكي لوكالة «سبوتنيك»، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: «إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق.

وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 مايو الجاري، حتى منتصف ليل 10 مايو.

وفي رده على اقتراح موسكو، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريًا وغير مشروط، ولمدة 30 يوما على الأقل.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأمريكية: «أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب».