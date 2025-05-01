تحالف سارا فاجنكنشت الشعبوي في ألمانيا يحصل على تبرعات مليونية جديدة

على الرغم من إخفاق حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي في الانتخابات العامة الأخيرة بألمانيا، لا يزال الحزب يحتفظ بأهم مانح رئيسي له، وهو رجل الأعمال المقيم في ولاية ميكلنبورج - فوربومرن توماس شتانجر.

وبحسب نشرة التبرعات الكبيرة للأحزاب الألمانية التي يصدرها البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج)، حوَّل "شتانجر" مرة أخرى تبرعات مليونية إلى "تحالف سارا فاجنكنشت"، ويبلغ المبلغ بالتحديد 2.048 مليون يورو.

وكان شتانجر، قد جذب بالفعل الانتباه العام الماضي عندما تبرع بمبلغ 990 ألف يورو للحزب في يناير الماضي و4.09 مليون يورو في مارس الماضي - بإجمالي حوالي 5 ملايين يورو.

ولم يتلق أي حزب آخر مثل هذا القدر من المال من متبرع واحد.

وأخفق الحزب، في الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب للدخول إلى البرلمان الألماني (بوندستاج) - وهو 5% - في الانتخابات العامة التي جرت في 23 فبراير الماضي، حيث حصل على 4.98% فقط من الأصوات. وقد طعن الحزب في النتيجة وطالب بإعادة فرز الأصوات.

ويُجرى تمويل الأحزاب السياسية في ألمانيا بشكل أساسي من خلال رسوم العضوية، وأموال الدولة، والتبرعات.

وتعتبر التبرعات التي تزيد عن 35 ألف يورو تبرعات كبيرة، ويجب على الأحزاب الإبلاغ فورا عن هذه المبالغ إلى رئيسة البوندستاج، التي تقوم بدورها بنشر هذه المعلومات على الفور.