نتنياهو: أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد تصريحات الأخير التي قال فيها إن «إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة».



وقال في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء: «إنه (أردوغان) يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية لكنه في الواقع يدعم دولة حماس الإرهابية».



وأشار إلى أن «أردوغان» فجّر من قبل قرى تركية، معقبًا: «أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة».



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون وليست منظمة إرهابية.



ودعا أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكشف عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، مؤكدا أن نتنياهو «سيرحل عن منصبه لا محالة».



وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تطبق إستراتيجية تدمير كامل لقطاع غزة وسكانه، مضيفا: «أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب».



وأكد أن إسرائيل «ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم إذا ما استمرت في مجازرها على هذا النحو».