تدخل مجازر إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل شهرها الثاني بحصار المستشفيات وقصف كل من يخرج أو يدخل إليها، وقطع إمدادات الطعام والوقود والكهرباء عنها حتى توفي بعض المصابين وتوفي النازحين إليها بعد قصف محيطها، ما سبب خروج أغلبها عن الخدمة وعجز إنقاذ مصابين القصف الذين باتوا ينزفون فوق الركام حتى الموت.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين.

وشهد الموقف الأوروبي تغيرا كبيرا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع استمرار المظاهرات العارمة التي شهدتها العواصم الأوروبية للضغط على القادة من أجل إدانة الاحتلال.

يأتي ذلك بعدما خرجت مسيرات من الشعوب الأوروبية والأمريكية تؤيد الحق الفلسطيني ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وتستمر المظاهرات المؤيدة لفلسطين حول العالم مع دخول الحرب شهرها الثاني.

- شيكاغو "أمريكا"

ألقي القبض على أكثر من 100 شخص، صباح أول أمس الاثنين، خلال احتجاج في مركز أوجيلفي للنقل في وسط مدينة شيكاغو، حيث تجمع مئات اليهود من جميع أنحاء الغرب الأوسط للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحًا، نزل مئات اليهود والمؤيدين للفلسطينيين إلى مركز أوجيلفي للنقل، الذي يضم عددًا كبيرًا من قطارات المترا، وبينما لم يتم تعطيل خطوط القطارات، تم إغلاق السلالم المتحركة داخل المبنى لعدة ساعات، وارتفعت أصوات الهتافات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يكن المتظاهرون يستهدفون محطة القطار نفسها، بل القنصلية الإسرائيلية في الطابق الـ31 من برج أكسنتشر فوق أوجيلفي.

BREAKING NOW: This is a look inside the Accenture Tower downtown where hundreds in support of Jews and Palestinians are calling for a ceasefire. They’re expecting thousands to show up.

The Israeli Consulate is on the 31st floor. Escalators are blocked. @cbschicago pic.twitter.com/LWwUtz0f61 — Darius Johnson (DJ) (@DariusJohnsonTV) November 13, 2023

- كاليفورنيا "أمريكا"

تجمع المتظاهرون بقيادة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في القاعة المستديرة داخل مبنى أوكلاند الفيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاحتجاج على الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

"الصوت اليهودي من أجل السلام"، الذي يصف نفسه بأنه "أكبر منظمة يهودية تقدمية مناهضة للصهيونية في العالم"، نشر على موقع x أن "أكثر من 700 من يهود منطقة الخليج وحلفائهم" شاركوا في الاحتجاج، الذي كان جزءًا من الأسبوع الوطني للاحتجاجات التي يقودها اليهود للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وجاء في المنشور: "نحن لن نغادر، ونطالب بإنهاء إراقة الدماء وهذه الإبادة الجماعية الدائمة".

وبدأت سلطات إنفاذ القانون في إجراء اعتقالات في حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بعد أن رفض المتظاهرون أوامر إخلاء المنطقة.

HAPPENING NOW IN CALIFORNIA



More than 700 Bay Area Jews & allies taking over the Oakland federal building, demanding a ceasefire in Gaza.



We are not leaving, we demand an end to this bloodshed, we will not see Jewish grief used to perpetuate genocide.



Stop this now. pic.twitter.com/x26OM9Ekg5 — JVP Bay Area (@JVPBayArea) November 14, 2023

- تكساس "أمريكا"

تدفق آلاف من مواطني ولاية تكساس الأمريكية إلى مبنى الكابيتول بالولاية بعد ظهر الأحد لدعم الفلسطينيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

- مونتريال "كندا"

خرج المتظاهرون مرة أخرى إلى شوارع مونتريال الكندية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ويريد غالبية الكنديين وقفًا كاملاً أو مؤقتًا لإطلاق النار، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها معهد أنجوس ريد ومؤسسة مينستريت للأبحاث.