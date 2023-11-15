ارتفاع ارباح إي إف چي هيرميس 24% في الربع الثالث لـ395 مليون جنيه

أعلنت اليوم، مجموعة إي اف چي هيرميس القابضة عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 27% لتسجل 3 مليارات جنيه.

وذكرت المجموعة في بيان اليوم، أن ذلك جاء بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (aiBANK).

أضافت أنه على رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن إي اف چي هيرميس القابضة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدّل سنوي 40% إلى 1 مليار جنيه، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 24% ليصل إلى 395 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

من جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النتائج القوية خلال الربع الثالث من عام 2023، قائلا إن ذلك يعكس الجهود التي بذلها فريق العمل، وتفانيهم لتحقيق تلك الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها.

وتابع أن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لإي اف چي هيرميس و aiBANK، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين.

ولفت عوض إلى أن هذا الأداء يعكس القدرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة، مستفيدة من نموذج أعمالها والذي يتّسم بالشمولية والتنوع.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس نجح في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، بفضل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات.

كما أشار إلى ارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

ولفت إلى أنه بالرغم من تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلا أن الأرباح التشغيلية لإي اف چي هيرميس بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

ونوه عوض، أن إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس بلغت 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة.

فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة،مشيرا أنه صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأرجع عوض انخفاض في أرباح إي اف چي فاينانس إلى مجموعة من العوامل، ومن بينها تبني إرشادات الإقراض المسؤول في شركة تنمية، وجهود إعادة الهيكلة المتواصلة التي تشهدها المنصة، واتباع منهج حذر في حساب المخصصات. لافتا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الشركة بتحقيق الاستقرار وإدارة المخاطر على المدى الطويل.

وأشار عوض أنه على الرغم من تأثير هذه الإجراءات المؤقت على الإيرادات، إلا أنها تؤكد الجهود التي تبذلها إي اف چي فاينانس على صعيد الممارسات المستدامة ذات المردود الإيجابي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لافتا أن هذه الإجراءات تعكس بمثابة الأساس الداعم لتحقيق النجاح المستدام في المستقبل.

وتابع عوض أن الشركة لا تزال متفائلة بشأن عودة معدلات النمو القوية إلى مستوياتها التاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2024، بالرغم من التحديات التشغيلية خلال الفترة الراهنة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ، إن aiBANK ساهم بقوة في تحقيق تلك النتائج المالية الاستثنائية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات البنك بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.