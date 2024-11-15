استشهاد أكثر من 40 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

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استشهد أكثر من 40 شخصا يوم الخميس في غارات جوية إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتم انتشال 12 جثة من تحت الأنقاض بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك شرقي البلاد، حسبما قال محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر في منشور له على منصة التواصل الإجتماعي"إكس".

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شخصا كانوا داخل المركز.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت حي الشعب في بعلبك أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمس نساء. وأصيب 27 آخرون.

وأضافت الوزارة أن أربعة أشخاص استشهدوا في هجمات أخرى على مواقع متعددة في شرقي البلاد.

كما أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة عرب صاليم جنوبي البلاد عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة من المسعفين، حسبما ذكرت الوزارة.

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين في هجمات أخرى في جنوب البلاد.