حزب الله يقصف قاعدة إلياكيم العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا

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نشر حزب الله اللبناني صورا لقصف قاعدة إلياكيم في جنوب مدينة حيفا أمس الخميس بطائرتين بدون طيار درون، وقال إن القاعدة تضم معسكرات تدريب تابعة لقيادة المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أنها تبعد 50 كيلومترا عن الحدود.

وتضمن الفيديو لحظة إطلاق طائرتي الدرون من لبنان ومحاولات اعتراضها في سماء حيفا قبل أن يظهر ارتفاع الدخان من موقع وصولها، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

ضربات متزايدة



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد حزب الله بأنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام.

وقال الحزب أيضا إنه استهدف بصاروخ تجمعا لقوات إسرائيلية غرب بلدة الجبين جنوبي البلاد، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أنه قصف بالصواريخ للمرة الثانية قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي البلاد، مضيفا أنه هاجم بطائرة درون انقضاضية تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة يرؤون شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله أيضا أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة ومارون الراس جنوبي لبنان.

وبث الحزب مشاهد من قصفه قاعدة شراغا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما بث مشاهد لاستهدافه تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا.