رئيس الوزراء الفرنسي على الأرجح بصدد تجنب تصويت البرلمان على الموازنة

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إن من المحتمل سيضطر إلى تجنب التصويت في البرلمان من أجل اعتماد ميزانية الدولة.

وأشار بارنييه، في مقابلة مع صحيفة "أويست - فرانس" نشرت مساء اليوم الخميس إلى إنه من المرجح أن يضطر إلى استخدام المادة 3ر49 من الدستور في ختام المناقشة لتجنب تصويت الجمعية الوطنية "نظرا لما حدث" خلال محادثات الميزانية.

ورغم ذلك، قال بارنييه إن الحكومة "اختارت أن تترك النقاشات تتكشف"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان نواب فرنسيون قد رفضوا، أمس الأول الثلاثاء، نسخة معدلة بشكل كبير من ميزانية البلاد المقترحة لعام 2025، مما أدى إلى إحالة المناقشة حول كيفية سد الثغرات في المالية العامة إلى مجلس الشيوخ.

وتواجه حكومة بارنييه ضغوطا لتقليص العجز المتضخم في ميزانية فرنسا وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي، في حين انحرفت خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتضييق الفجوة بشكل متكرر عن مسارها.

وأصبح التحدي أكثر صعوبة بسبب قرار ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو، تركت فرنسا بحكومة أقلية يمكن للبرلمان الإطاحة بها بسهولة.