الصحة تتابع الخدمات الصحية بمطروح وتصدر توصيات هامة

- الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوصي بتفعيل خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية في إدارة الضبعة الصحية

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة مطروح، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الضبعة المركزي، لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان سلامتهم.

‏‎وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان والصيدلية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والمبتسرين، والغسيل الكلوي، والمعمل، والعناية المتوسطة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، والمخازن، والمغسلة، والمطبخ، وغرفة النفايات .

وقال إن الفريق راجع إجراءات مكافحة العدوى، وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات، وخط سير الآلات أثناء التسليم والتسلم من التعقيم، وتطبيق معايير التعقيم الكيميائي والبيولوجي، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات ومطابقتها للقوائم بجميع الأقسام، والتنسيق مع صيدلية المستشفى لإمداد الأقسام بالاستعاضة والمستلزمات.

واستكمل عبدالغفار إن فريق المرور تأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتسجيل المرور الدوري على طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، حيث أوصى الفريق بسرعة تفعيل منظومة الإطفاء والحرائق بالمستشفى، والانتهاء من صيانة المصاعد، وتوفير مكان تخزين مطابق للمواصفات وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة.

‏‎وأشار إلى أن الفريق اطلع على ملفات المرضى والتسجيل الطبي بالأقسام الداخلية والعناية المركزة والعناية المتوسطة، وكذا التذاكر الطبية المنصرفة من الصيدلية، وتم التوجيه بتفعيل سجل المستهلكات بكافة أقسام المستشفى، واستبيان رضا المرضى وذويهم عن الخدمة الصحية المقدمة.

‏‎وأضاف أن الفريق تفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، واستطلع أراء المرضى ومدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة من خلال الوحدة، وتم خلال الزيارة استحداث سجل خاص لتدوين كافة التحاليل والفحوصات المعملية الدورية والسيرولوجية الخاصة بالمرضى المترددين على الوحدة، وتأكيد الالتزام ببروتوكول التطعيمات ضد فيروس B للمرضى والعاملين بالوحدة، كما تم التوصية بتكثيف الزيارات الدورية من قبل إدارة الكلى بالمديرية، وتفعيل سجل الزيارات بالوحدة .

‏‎وأوضح أن الفريق اطلع على أعداد القوى البشرية بجميع الأقسام ومؤشرات الأداء والترددات ونسب الإشغال بالمستشفى، وعدد الأسرة والحضانات والأجهزة الطبية وكفائتها، ولوحظ عدم وجود تردد على عيادات الرمد وعدم انتظام تقديم الخدمة الطبية بعيادة الأنف والأذن، وتم التوصية بدعم المستشفى بأطباء في التخصصات المذكورة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، كما تم التوصية بزيادة أعداد العاملين بقسم التعقيم، وسرعة الانتهاء من إصلاح التكييفات بقسم العمليات وتعديل خط السير داخل العمليات، كما تم التوصية باستحداث مكان في الاستقبال للحقن الأمن.

‏‎وواصل أن الفريق أوصى بإعادة ترتيب الصيدليات والمخازن، ورفع كفاءة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، طبقًا لمعايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، وضرورة الانتهاء من أعمال وإجراءات التأمين للمخازن وتفعيل منظومة الكاميرات، مضيفا أن الفريق قام بعمل جرد عشوائي لبعض أصناف مخازن الأدوية والمستلزمات، وأوصى بتكثيف تدريب الصيادلة على منظومة سلاسل الإمداد والتموين لتسجيل الأرصدة والمنصرفات على المنظومة ومطابقتها بالعدد الفعلي وتوفير الأجهزة والتجهيزات الخاصة بتشغيل المنظومة.

وأردف عبدالغفار أن الفريق وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع إدارة الصيدلة وغرفتي المستلزمات والأدوية بالوزارة، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، كما تم مناقشة آلية نقل جراكن ومستلزمات الكلى إلى المستشفى، ومخاطبة المديرية بالتنسيق مع إدارة المستشفى لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية النقل .

ولفت إلى أن الفريق أوصى بضرورة تفعيل دور الصيدلة السريرية واليقظة الدوائية، ولجان مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى والحزم الوقائية بالمستشفى، كما تم التأكيد على سرعة إصلاح أعطال ثلاجات بنك الدم.

وأوضح أنه تم استكمال المرور بتفقد وحدتي الرعاية الأساسية، (سواني جابر لطب الأسرة وطب أسرة زاوية العوامة بإدارة الضبعة الصحية)، حيث تم المرور على جميع العيادات والمعمل وغرفة دمج المبادرات والتطعيمات والأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم، وغرفة الملفات، والصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة أي نواقص أو رواكد في الأدوية والمستلزمات، بالإضافة لمتابعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين.

ونوه إلى أن المرور تضمن تفقد المخازن ومتابعة سلامة الإجراءات المخزنية والتأكد من صلاحية طفايات الحريق، والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات لصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، حيث تلاحظ تكدس المخازن بالكهن، فتم التوجيه بتسريع إجراءات تكهين الأجهزة الكهربائية والطبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

واستطرد قائلا إن الفريق لاحظ عدم توافر خط تغذية مياه دائم للوحدة والاعتماد على خزان مياه، وبالتواصل مع الإدارة الهندسية بالمديرية، والتوجيه بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات مد خط تغذية المياه للوحدة .

وقال إن الفريق لاحظ عدم تفعيل غرفة الملفات العائلية بوحدة زاوية العوامة، رغم تجهيزها بكل المحتويات، حيث قام فريق المرور بتدريب الفريق الطبي على إجراءات التسجيل، والتوجيه ببدء تفعيل الملف العائلي للمترددين وتم إنشاء ملف عائلي لأول منتفع تواجد بالوحدة.

وأشار إلى أن الفريق لاحظ ضعف وعدم ثبات التيار الكهربائي بالوحدات في إدارة الضبعة الصحية، حيث تم التنبيه بضرورة توفير أجهزة مثبت للتيار الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية والطبية من التلف، كما تلاحظ عدم تفعيل خدمات تنظيم الأسرة بالوحدتين وغياب الدور الإشرافي للإدارة الصحية، وتواجد فريق طبي غير مدرب، وعدم استيفاء السجلات، حيث تم تدريب الفريق على بعض الإجراءات وتفعيل بعض السجلات غير المفعلة، إلى جانب التوصية بضرورة توجيه إدارة تنظيم الأسرة في المديرية بالتواجد في الوحدة واستكمال أعمال تنظيم الأسرة والتأكد من تقديم الخدمات بشكل فعال.

‏‎واختتم عبدالغفار قائلا إن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة مكافحة العدوى - قطاع العلاجي - قطاع الوقائي- إدارة الصيدلة - الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة- تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الأقسام المختلفة ، وذلك لضمان الوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.