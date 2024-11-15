سوريا تدين هجمات إسرائيل على أراضيها

أدانت سوريا اليوم الخميس ماوصفته بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال بيان للخارجية السورية اليوم، إن الهجمات تسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة.

وأضافت الخارجية السورية ، أن استمرار الكيان الإسرائيلي اليوم في اعتداءاته على سوريا يأتي بعد يومين فقط من صدور إدانة واسعة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض لعدوانه الغاشم والمتصاعد على الأراضي السورية، وتحذيرها من خطورة هذا التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وما له من تبعات إقليمية ودولية.

وأكدت أن :" إمعان هذا الكيان الغاصب بالاستهتار المنقطع النظير بالقوانين والشرعية الدولية، وعدم اكتراثه بكل المطالبات الدولية لوقف عدوانه وانتهاكاته، يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن لموقف حازم وحقيقي لردعه عن جرائمه، التي شملت أيضاً الاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية في لبنان، وتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلن مصدر عسكري سوري في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 في هجمات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق.