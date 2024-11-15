مؤتمر علمي يوصي بضرورة إبراز الهوية المصرية في المنتجات المصدرة للخارج

اختتمت كلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول، بحضور رئيس الجامعة الدكتور خالد حمدي.

وأوصى المؤتمر بتعزيز التواصل والتكامل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والصناعية في مجال الفن والتصميم والتأكيد على أهمية عقد المؤتمرات العلمية للتواصل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتوطيد التعاون المستمر لتحقيق التطوير الصناعي في مجال التصميم والفن.

كما أوصى أيضا بضرورة إبراز الهوية المصرية في المنتجات المصدرة دوليا الاهتمام بخصائص الهوية المصرية وجعلها جزءا أساسيا في تصميم المنتجات الوطنية، بما يعزز التميز والتفرد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إحياء التراث الثقافي المصري وتقديم أفكار مبتكرة الاستفادة من عناصر التراث الثقافي المصري في التصميم المعاصر عبر توظيف عناصر الشكل والمضمون مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة، لدعم الهوية وتعزيز الإبداع.

وتضمنت التوصيات إبراز القيم الثقافية في التصميم التأكيد على أهمية المحتوى الثقافي والميثولوجي المصري في الفنون والتصميم، وتضمين هذه القيم في المنتجات لتعزيز الهوية الوطنية، والتدريب المستمر للمصممين في مجال التكنولوجيا الرقمية والإعلانات الاهتمام بتدريب المصممين والفنانين على أحدث تقنيات الإعلان والتسويق الرقمي، بما يحقق مستوى عاليا من الجودة والجاذبية البصرية في التواصل مع الجمهور.

وأكد المؤتمر، أهمية استثمار التطور التكنولوجي في الألعاب الإلكترونية والفنون البصرية الاستفادة من الإمكانيات الإبداعية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية، لإنتاج تصورات فنية مبتكرة وداعمة لمجال التصميم، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والهولوجرام في الفنون تعزيز استخدام الواقع الافتراضي وتقنيات الهولوجرام كأدوات للمصممين والفنانين، ما يوفر بيئة افتراضية تتيح مجالات واسعة للإبداع، وإمكانية إدخال عناصر حركة وضوء في الأعمال الفنية، وأهمية الذكاء الاصطناعي في الفنون البصرية والتصميم: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الفنون البصرية.

تضمن المؤتمر عدة جلسات علمية تناولت بحوثا تتعلق بتطوير التصميم والأعمال الفنية المعاصرة. قدّم فيه الباحثون عددا من الأبحاث المبتكرة التي استلهمت من التراث المصري والإسلامي، ومن أبرزها تصميم ملابس مبتكرة لمرضى البهاق مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة، توظيف التوليف الزجاجي لإثراء مجال الخزف من خلال الزخرفة الإسلامية، دراسة للتصميم المستدام في تطبيقات الأثاث الداخلي.