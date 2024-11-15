قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على قرى وبلدات جنوبي لبنان

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها المدفعي، اليوم، على قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن الطيران الحربي للكيان الإسرائيلي شن 5 غارات استهدفت بلدات: الخيام، وراشيا الفخار، وكفرحمام، وتبنين جنوبي لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية بلدات: كونين، وبيت ياحون، والطيري، وعيناثا، وقبريخا، ومجدل سلم، وبرعشيت جنوبي لبنان.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، لكن زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.