محافظ الدقهلية يوجه باستمرار بيع اللحوم بـ300 جنيه للكيلو بالمعرض الدائم في المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة؛ لمتابعة توافر السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المعروضات، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ووجه المحافظ، علي حسن، وكيل وزارة التموين، باستمرار مبادرة بيع اللحوم بالمعرض بسعر 300 جنيه للكيلو، مشيدًا بجودتها، مع استمرار عمل منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة بشارع قناة السويس، لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وتفقد مرزوق، أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة والمنتجات المتنوعة، واطلع على الأسعار المعلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات وعدم المغالاة في الأسعار.

كما تفقد منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل به وتقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات، موضحًا أن المنفذ يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى نفاد الكمية.

وشدد المحافظ، على الالتزام بضوابط صرف الخبز المدعم، وعدم صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد، وضمان حصول كل مواطن على الحصة المقررة لبطاقته، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

ووجه رئيس حي شرق المنصورة، الدكتور وائل عابد، باستمرار المتابعة الميدانية لمحيط المعرض، ومنع الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومنع الانتظار العشوائي للسيارات بالتنسيق مع إدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

والتقى المحافظ، عددًا من المواطنين داخل المعرض وبمحيطه، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن توافر السلع ومستويات الأسعار، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.