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يسابق مسؤولو الأهلي الزمن لإتمام التعاقد مع صفقة ثانية قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "الصفقة الثانية الإعلان عنها سيكون بعد فترة ليست كبيرة، لأننا نريد الاستفادة بها بداية من يناير".

ويرى عبد الحفيظ أن فريق الأهلي لا يحتاج لضم مدافع جديد، مشيرا "لدينا رامي ربيعة وأيمن أشرف، وسعد سمير ومحمود متولي".

ولفت "كما أن ياسر إبراهيم سيتعافى من الإصابة بعد 3 أيام".

ويستعد الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي، وسيأخذ مكان الأنجولي جيرالدو، الذي خرج من حسابات السويسري، ريني فايلر، المدير الفني للفريق.