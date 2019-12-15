السجن 6 أعوام لعاطل لإدانته بالإتجار بالهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الأحد، عامل يدعى "ع.ع.ع" بالسجن 6 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وذلك في القضية رقم 2027 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، يفيد القبض على شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين اثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث تفيد مزاولة المقضي بحقه نشاطا واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة "الهيروين" فتم استصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه.

وبتقنين الإجراءات وتفتيشه عثر بحوزته على 3 لفافات لمخدر الهيروين، وقطعة كبيرة لذات المخدر، ومبلغ مالي اقر انه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وهاتف محمول يحوزه للاتصال بالعملاء.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم.