 جوتيريش يعرب عن شعوره بالإحباط تجاه نتيجة محادثات المناخ في مدريد - بوابة الشروق
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جوتيريش يعرب عن شعوره بالإحباط تجاه نتيجة محادثات المناخ في مدريد

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 8:10 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالإحباط بشأن نتيجة المحادثات الخاصة بالمناخ في مدريد، قائلا إن المجتمع الدولي فقد فرصة مهمة لإظهار مزيد من الطموح في مكافحة تغير المناخ.

وكتب جوتيريش، عبر حسابه على توتير: "أنا أشعر بالإحباط من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2019.. لكن يجب ألا نستسلم، ولن أستسلم".

وأضاف: "أنا مصمم أكثر من أي وقت مضى على العمل من أجل أن يكون 2020 هو العام الذي تلتزم فيه جميع الدول بفعل ما يقوله لنا العِلم إنه ضروري للتوصل إلى الحياد الكربوني (صفر كربون) بحلول 2050 وارتفاع بدرجة الحرارة لا يزيد على 5ر1 درجة مئوية".


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