 إزالة 17 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بديرمواس في المنيا - بوابة الشروق
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إزالة 17 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بديرمواس في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 2:01 م

أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 17 حالة تعدِ بالبناء على الاراضي الزراعية، على مساحة 20 قيراط و14 سهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء وإزالة كافة إشكال التعديات على أملاك الدولة.

 

ومن جانبه، أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن هناك تكليفات القيادة السياسية للدولة، بالقضاء على العشوائية في البناء والحفاظ على الاراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

 

وأوضحت المهندسة نبيلة علي رئيس المركز، أنه تم خلال الحملات إزالة 17 حالة تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 20 قيراط و14 سهم بقرية بني حرام التابعة للمركز، مؤكدة على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

 


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