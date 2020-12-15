السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي».

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة على فاعلية اللقاح وذلك بعد اجتيازه مراحل الاختبار، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرة إلى مجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عامًا، أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضين اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.