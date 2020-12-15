مستشار الرئيس: الأرقام الرسمية لا تمثل كل إصابات كورونا الموجودة على الأرض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان لا تمثل كل الأعداد الموجودة على الأرض.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة تخص الحالات التي يتم رصدها وتسجيلها فقط من قبل الوزارة، مشيرًا إلى وجود حالات أخرى تكون بسيطة أو مخالطة ولا يظهر عليها أعراض شديدة، ومعظمها يُعالج منزليًا.

وأوضح أن معظم حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا بسيطة ومتوسطة ويتم السيطرة عليها، لكن لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتقليل الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 511 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات والوفيات التي تم تسجيلها في مصر منذ بدء تفشي الوباء إلى 122084 حالة إصابة و6943 حالة وفاة.