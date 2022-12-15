إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 14 شخصًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس يستقلونه في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ابن سينا في مدينة العاشر من رمضان بوصول 14 شخصًا مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص؛ تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب أتوبيس إحدى الشركات أسفل كوبري سيراميكا كليوباترا في نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.